18-årig idømt fængsel for at køre 20-årig ned med vilje

En 18-årig mand er mandag ved Retten i Aalborg blevet idømt fem måneders ubetinget fængsel for at køre en anden mand ned.

Episoden fandt ifølge avisen Nordjyske sted den 19. maj tidligt på aftenen.

Ifølge avisen forklarede den 18-årige i retten, at han var gået i panik, da en gruppe mænd - heriblandt den påkørte - var stormet frem mod ham med knive.

Retten fandt det dog ikke bevist, at gruppen af mænd havde truet den dømte med knive.

Til gengæld fandt den det bevist, at det var med fuldt overlæg, da den 18-årige kørte bilen op over fortovet og forsætligt påkørte den forurettede, som er en 20-årig mand.

Den 20-årige måtte efterfølgende opereres på hospitalet, da han havde fået alvorlige skader i ryggen.

Ud over fængselsstraffen er bilen - en Toyota Aygo - som forbrydelsen blev begået i, blevet konfiskeret.

Anklager for Nordjyllands Politi Eva Madsen oplyser til Ritzau, at de to mænd kendte hinanden i forvejen.

Men de var ikke uvenner, og det lykkedes ikke retten at finde frem til, hvorfor den 18-årige havde til hensigt at påkøre den 20-årige.

- Det kom ikke frem i forbindelse med retsmødet. Retten tilsidesatte den tiltaltes forklaring om noget forudgående, men det kom ikke frem, hvad der egentlig lå til grund for, at den forurettede blev påkørt, siger hun.

Den 18-årige har fået en ubetinget fængselsstraf. Han tog imod dommen uden at anke.

At fængselsstraffen er ubetinget betyder, at den som udgangspunkt skal afsones i modsætning til en betinget fængselsstraf, der i udgangspunktet ikke skal afsones medmindre en række betingelser er opfyldt.

Den 18-åriges fængselsstraf er dog under seks måneder, hvilket betyder, at han kan søge om at afsone straffen uden for fængslet med en elektronisk fodlænke.