18-årig kørte galt med ven i bagagerummet

Med alkohol og narkotika i blodet kørte en ung mand torsdag aften ind i et vejtræ

Der var intet mindre end syv passager i bilen, da en 18-årig mand fra Køge fredag aften bragede ind i et vejtræ på Holmegårdsvej i Væggerløse på det sydlige Falster.

Den ene passager lå i bilens bagagerum, og den 18-årige havde sat sig bag rattet, mens han var påvirket af både alkohol og stoffer, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- Den 18-årige fører glemte at dreje i et sving, så bilen ramte et vejtræ. Én af passagererne blev indlagt med skader på Nykøbing Sygehus, skriver politiet i døgnrapporten.

Uheldet skete klokken 23.03, og 18-årige er efterfølgende blevet sigtet for spiritus- og narkokørsel.

