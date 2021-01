18-årig kvinde alvorligt tilskadekommen efter ulykke

En 18-årig kvinde er natten til mandag kommet alvorligt til skade i et trafikuheld i Kalundborg.

Det skriver sn.dk.

Til Ekstra Bladet fortæller vagtchef hos Midt og Vestsjællands Politi Martin Bjerregaard, at politiet modtog anmeldelsen klokken 00.46, da Holbæk Sygehus ringede og meldte, at flere personer havde indbragt kvinden på hospitalet.

- Kvinden blev indbragt i privat regi, og det fik sygehuset til at ringe til os og sige, at det var måske noget, politiet skulle kigge på, fortæller Martin Bjerregaard.

- Vi kører til skadestuen, hvor der også bliver truffet nogle andre, to til tre personer, som vi formoder kunne have en relation til kvinden, fortæller vagtchefen og tilføjer, at de personer 'ikke var særligt meddelsomme'.

- Vi finder ud af, at ulykken er sket på Holbækvej øst for Kalundborg. Her finder vi en bil i grøften med forskellige skader på.

Kender dem i forvejen

Vagtchefen oplyser, at politiet efterforsker sagen med henblik på at finde ud af, hvordan og hvorfor ulykken skete, samt hvem der sad bag rattet.

Derfor vil de også afhøre de personer, som indbragte kvinden på sygehuset.

- Det tyder ikke på, at der var andre parter involveret, siger han og tilføjer, at personerne er nogen, politiet er bekendt med i forvejen, men at det kan være en tilfældighed.

Den 18-årige kvinde, som ifølge vagtchefen er fra den nordlige del af Odsherred Kommune, er indlagt med brud på nakken. Det er uvist, nøjagtig hvor slemt tilredt hun er.

- Men hun er ikke i livsfare, siger Martin Bjerregaard.

Politiet har haft en bilinspektør på stedet for at undersøge de nærmere omstændigheder i sagen.