18-årig mand mister papfars bil

Politiet meldte klart ud, at de under fredagens J-dag ville være at finde på vejnettet rundt om i landet i en målrettet indsats mod spiritus- og narkotikakørsel.

Det gik ud over en 18-årig mand, der tilsyneladende hverken var narko- eller spiritus påvirket - men i den grad havde for meget benzin i blodet.

I sin papfars bil blev han på Tingvejen, der strækker sig fra det nordøstlige Esbjerg til Grindsted, fanget i politiets fartkontrol, hvor han blev målt til 187 kilometer i timen, skriver JydskeVestkysten.

- Så det er jo farvel til både kørekort og bil, siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Torben Møller til samme medie.

Det var en motorcykelbetjent, der foretog målingen, og den unge fartdjævel havde derfor ikke andre muligheder end at stoppe - eller som vagtchefen formulerer det: 'De er vanskelige at slippe fra'.

Historien melder intet om, hvordan papfaren reagerede på den unge mands vanvittige kørsel, men han har formentlig haft bedre dage.