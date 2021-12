18-årig motorcyklist død i trafikulykke

I forsøget på at undvige en forankørende blev en 18-årig kvindelig motorcyklist i stedet ramt af en modkørende bil, hvorefter hun afgik ved døden.

Det fortæller politikommissær ved Syd- og Sønderjyllands Politi Thomas Berg til JydskeVestkysten.

Ulykken indtraf, da hun kom kørende i vestlig retning ad Adelvadvej mellem Emmerske og Øster Højst omkring klokken 10.40 tirsdag formiddag.

Kvinden opdagede for sent, at den forankørende - en 69-årig mand - sænkede hastigheden, og da hun under en hård opremsning påkørte bilens bagerste venstre side, hoppede hun af motorcyklen.

Idet hun hoppede af motorcyklen, blev hun ramt af en modkørende bil, der blev ført af en 35-årig mand. Flere vidner ydede førstehjælp på stedet, men hendes liv stod ikke til at redde, skriver JydskeVestkysten.

Hun afgik ved døden på stedet.

En bilinspektør har undersøgt ulykkesstedet, men intet tyder på, at bilisterne har kørt uansvarligt.

Den 35-årige mand modtager krisehjælp, mens de pårørende til kvinden er blevet underrettet.