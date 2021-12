18-årig sigtet for drabsforsøg

Politiet har nu anholdt og sigtet en 18-årig for drabsforsøg i forbindelse med et knivstikkeri i Taastrup, hvor den 19-årige rapper Milan Rahim mistede livet

På baggrund af efterforskning af knivstikkeriet mod en 21-årig mand for en måned siden i Taastrup har Københavns Vestegns Politi anholdt en 18-årig mand.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Knivstikkeriet 14. november i Cederlunden endte med at få fatale konsekvenser for den 19-årige rapper Milan Rahim. Den 19-årige blev stukket i hjerte og lunge, og han blev herefter erklæret hjernedød. Få dage senere afgik han ved døden.

Ud over ham blev en 21-årig hårdt såret af knivstik i hoved og på kroppen, og det er altså i den forbindelse, at politiet torsdag har anholdt og sigtet en 18-årig fmand for drabsforsøg.

Ifølge de beboere i området, som Ekstra Bladet talte med få dage efter det blodige knivstikkeri, flygtede den 21-årige om bag et hegn for at søge hjælp.

Massiv efterforskning

Anholdelsen er sket på baggrund af efterforskning, men vicepolitiinspektør Charlotte Skovby ønsker over for Ekstra Bladet ikke at komme med yderligere detaljer om, hvordan de har fundet frem til den 18-årige, som blev varetægtsfænglset.

Foto: Kenneth Meyer

- Retten har bag lukkede døre vurderet anklagemyndighedens og politiets materiale - og på den baggrund valgt at fængsle den unge mand i fire uger, siger senioranklager Rasmus Kim Petersen

Rasmus Kim Petersen oplyser til Ekstra Bladet, at den 18-årige nægtede sig skyldig.

Gerningsmænd på fri fod

Ifølge Charlotte Skovby tyder det på, at der fortsat kan være medgerningsmænd på fri fod. Derfor ønsker hun ikke at oplyse mere om politiets omfattende efterforskning.

- Vi har en formodning om, at vi vil foretage yderligere anholdelser i sagen, siger Charlotte Skovby til Ekstra Bladet.

Tre mænd på henholdsvis 18, 22, og den 21-årige sårede er allerede blevet anholdt og varetægtsfængslet i forbindelse med knivstikkeriet.