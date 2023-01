18-årig sigtet for sextortion

En 18-årig mand er af Københavns Politi blevet sigtet for at have forsøgt at afpresse mindreårige piger til at sende nøgenbilleder

I går tirsdag blev en 18-årig mand anholdt af Københavns Politi, og han blev samtidigt sigtet for 'sextortion'.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Manden er sigtet for i juni og juli sidste år at have forsøgt at presse mindreårige piger i alderen 11-16 år til at sende ham nøgenbilleder af sig selv.

Den 18-årige skulle have afpresset dem på det sociale medie Snapchat, hvor pigerne skulle have været i kontakt med en profil ved navn 'Phillip.a20'.

Truede med falsk porno

Afpresningen skulle være foregået ved, at manden udvekslede nogle enkelte billeder med de mindreårige piger.

Herefter skulle han have truet med at manipulere billederne og offentliggøre dem på pornohjemmesider, hvis ikke pigerne efterfølgende sendte ham nøgenbilleder.

Manden blev anholdt på en adresse i Københavns Sydhavn, og han blev løsladt efter afhøringen.

Kan være flere

Han er sigtet for 11 forhold, og de forurettede piger er fra hele landet. Alligevel formoder politiet, at der kan være flere piger derude.

- Vi mistænker, at der kan være flere forurettede, som vi endnu ikke har kendskab til. Jeg vil derfor gerne opfordre andre piger til at kontakte os, hvis de efter afpresning har fremsendt nøgenbilleder til en 'Phillip.a20', der har haft skærmnavnet 'Phillip Andersen', som er et opdigtet navn, siger politikommissær Nicklas Poulsen fra Københavns Politi.

Hvis man har oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på telefon 114 eller på politi.dk.