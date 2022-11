18-årig sigtet: Overfaldt taxachauffør med knytnæveslag og krykke

En 18-årig mand er varetægtsfængslet og sigtet for overfald mod en taxachauffør

Natten til søndag overfaldt en 18-årig mand en taxachauffør på Dannebrogsgade i Aalborg. Kort efter blev den unge mand anholdt.

Han er siden sigtet i sagen og varetægtsfængslet frem til 16. december, oplyser Nordjyske anklagere på Twitter.

Beslutningen er truffet efter et grundlovsforhør ved Retten i Hjørring søndag.

Knytnæveslag og slag med krykke

Manden er sigtet for vold efter straffelovens paragraf 244 efter at have givet taxachaufføren knytnæveslag i ansigtet og ramt hans arm med en krykke.

Det var selvom, han ikke var kunde i taxaen, oplyser Nordjyllands Politi til TV2 Nord.

- Den sigtede nægter sig skyldig, men kærede ikke kendelsen til landsretten, lyder det fra anklager Kim K. Kristensen til tv-stationen.

Det er dog stadig uvist, hvad fik den 18-årige til at reagere så voldsomt, da han afgav forklaring bag lukkede døre.