18-årig skoleskyder forsøgte at slå sin mormor ihjel: Bor stadig i huset

24. maj er det præcis et år siden, at 19 børn og to lærer mistede livet i et skoleskyderi i den amerikanske by Uvalde. Ekstra Bladet har besøgt byen op mod årsdagen for skyderiet

Klokken var kun lidt over 11 tirsdag formiddag, da Gilbert Gallegos hørte et skud blive affyret i det lille villakvarter i Uvalde.

Få sekunder senere så han en ung mand stige ind i en pickup-truck på den anden side af gaden og køre væk i høj fart.

- Berto, se, hvad han har gjort. Han har skudt mig, skreg en stemme så.

Stemmen tilhørte 66-årige Celia Gonzalez, der var dækket af blod. Hun råbte om hjælp, og den ældre nabos hustru, der også var hjemme, skyndte sig at ringe efter hjælp, fremgår det af en efterforskningsrapport.

Celia Gonzalez var blevet skudt i hovedet af sit 18-årige barnebarn, Salvador Ramos, som efter skyderiet havde kurs mod Robb Elementary School få hundrede meter væk.

Annonce:

På det her tidspunkt kunne ingen af dem vide, at barnebarnet, der var bevæbnet med to halvautomatiske rifler, den næste halvanden time ville skyde og dræbe 19 elever og to lærere på sin gamle folkeskole.

Jaiden mistede sin bedste ven i skoleskyderi: - Livet bliver aldrig det samme

Celia Gonzalez overlevede skyderiet og blev udskrevet fra hospitalet en måned senere.

I dag bor hun stadig i det lille gule hus med skråtaget for enden af villavejen, og det er ikke til at se, at kvinden var tæt på at miste sit liv lige her for præcis et år siden i dag.

Og dog.

Selvom forhaven er velholdt og fyldt med blomster, og den lille terrasse er gjort klar til gæster, er alle husets gardiner trukket for og persiennerne rullet ned. I en vindueskarm og ved hoveddøren står iøjnefaldende sort/orange skilte, der advarer ubudne gæster om, at de risikerer at blive retsforfulgt, hvis de nærmer sig.

Afviser interview

Denne søndag aften dufter der af grillmad og fra haverne på vejen høres spansk musik. Sommeren er kommet til den lille by i det sydlige Texas.

Annonce:

Da Ekstra Bladet nærmer sig huset, er en kvinde ved at bære poser fra sin bil og ind i huset.

Det er Celia Gonzalez.

Kvinden med det korte grå hår kigger op og holder øjenkontakten, da vi er et par meter derfra.

Vi spørger, om hun har lyst til at tale med os, men får intet svar. I stedet ryster kvinden på hovedet, smækker bildøren og går ind i sit hus igen.

En nøgle bliver sat i låsen, og hun kommer ikke tilbage.

Artiklen fortsætter under billedet...

Gerningsmandens mormor bor fortsat i det lille gule hus for enden af villavejen. Foto: Ditte Lynge

Længere nede ad vejen er to mænd i gang med at tømme en bil.

Ekstra Bladet fortæller, hvorfor vi er i byen og spørger, om de vil tale med os. De afviser. Rundt om hjørnet er en kvinde ved at slå græs.

Hun forstår ikke, hvorfor mormoren ikke er flyttet væk for længst, siger hun.

Annonce:

- Der er ingen, der bebrejder hende for, hvad der skete den dag, men hvor end hun går, bliver hun kigget efter og mindet om skyderiet. Når hun handler, når hun går i kirke, når hun sætter sig ind i sin bil og kører rundt i området. Hvis det var mig, var jeg flyttet langt væk til et sted, hvor ingen kendte min historie, siger kvinden, som ikke ønsker sit navn frem.

Udstødt af lokalsamfundet

På en legeplads et par blokke derfra gynger to børn, mens deres forældre spiser ved en bænk i nærheden.

Heller ikke de ønsker at stå frem med navn, men fortæller, at de har boet i kvarteret i flere år og godt kender kvinden fra det gule hus. De plejede at tale med hende, når hun ordnede have, eller hvis de mødte hende inde i byen, men det er slut nu.

- Ingen vil associeres med hende, heller ikke selvom det ikke var hende, der slog de børn ihjel. Hvis de taler med hende, risikerer du selv at blive udstødt, fortæller faren, der heller ikke ønsker sit navn frem.

Et par hundrede meter fra kvindens hus ligger en forretning, der sælger brugskunst. En kunde i forretningen fortæller, at hun er født og opvokset på den vej, skolen ligger på.

Annonce:

Efterspurgte skudsikker vest

Hendes fætter var på skolen, da skyderiet fandt sted, og selvom han ikke så, skyderiet finde sted, mistede han flere jævnaldrende kammerater den dag.

- I en måned efter skyderiet blev han ved med at sige, at han ville have en skudsikker vest på, hvis han gik udenfor en dør. Han har stadig mareridt om natten, og min onkel og tante har overvejet at sige et af deres jobs op for at hjemmeskole ham, fordi han er så bange, fortæller kvinden, der selv er mor til et barn på tre år.

- Jeg er bare lykkelig for, at min søn er så lille, at det endnu ikke fylder i hans bevidsthed, siger hun.

Mistede klassekammerater i skoleskyderi: Barnebarn overlevede ved et tilfælde