18-årig tiltalt: Kvinde dræbt under overhaling

En tragisk dødsulykke i morgentrafikken på Ny Ulsevej i Haslev tidligt om morgenen 2. november sidste år har ført til, at en 18-årig mand er blevet tiltalt for uagtsomt manddrab.

En 47-årig kvinde pådrog sig alvorlige kvæstelser, så hun efterfølgende afgik ved døden, mens den 18-årige selv blev kørt med ambulance til Køge Sygehus, men ikke med alvorlige skader.

I anklageskriftet fremgår det, at den unge mand forud for dødsulykken havde kørt tæt på en forankørende bil og presset den over en længere strækning, så der opstod fare for påkørsel, hvis bilen standsede eller nedsatte hastigheden.

Herefter trak han ifølge tiltalen ud og begyndte en overhaling af bilen uden at have sikret sig, at der var tilstrækkeligt frit for modkørende færdsel.

Det var her, han påkørte den 47-årige kvindes bil frontalt, så hun efterfølgende døde af de kvæstelser, som hun pådrog sig.

Der er i anklageskriftet påstand om betinget frakendelse af førerretten til motordrevet køretøj.

Sagen kører i Retten i Næstved 4. august. Ekstra Bladet har forespurgt den tiltaltes forsvarer, hvordan hans klient forholder sig til tiltalen. Det har dog ikke været muligt at få kontakt.