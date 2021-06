18-årig var 1,3 km/t. fra at få konfiskeret sit køretøj

Sømmet var jokket lige lovlig meget i bund, da en patrulje onsdag aften standsede en ung mand på Esbjergmotorvejen i vestlig retning ved Bramming.

Den 18-årige fører af bilen kørte nemlig intet mindre end 198,7 kilometer i timen. Havde han kørt bare 1,3 kilometer i timen mere, havde han fået konfiskeret sit køretøj.

På et hængende hår

Efter de nye regler om vanvidsbillisme trådte i kraft 31. marts konfiskeres et køretøj, hvis man kører over 200 kilometer i timen - så det var lige på et hængende hår, at den unge, fartglade mand slap.

Til gengæld koster den hurtige tur på motorvejen manden en bøde på 6500 kroner og et kørselsforbud. Det skiver Sydjyllands Politi på Twitter.

Leder af Færdselsafdelingen i Syd- og Sønderjyllands Politi Knud Reinholt fortæller, at det skyldes, at manden er ung billist.

- Dem, der er unge billister, får et kørselsforbud, som betyder, at de ikke må køre bil, før de har gennemgået et nyt forløb, og de har gennemført køreprøven – og så er kørselsforbuddet ophævet, fortæller han.

- Men unge billister har stadigvæk en betinget frakendelse de næste tre år på samme vis som andre. Hvis det var dig, får du en betinget frakendelse, hvor du skal op til en køreprøve, og så gælder de betingelser de næste tre år – så det har han også ud over et kørselsforbud.

En betinget frakendelse af kørekortet betyder altså, at man skal bestå en ny køreprøve og teoriprøve, og dumper du den, får du frataget kørekortet, indtil du består. Det skriver Rådet for Sikker Trafik på deres hjemmeside.

Efterfølgende har man en treårig prøvetid, hvor forseelser, der normalvis 'kun' giver en betinget frakendelse, udløser en ubetinget frakendelse af kørekortet i minimum seks måneder.

Lederen af Færdselsafdelingen fortæller også, at den unge mand kørte i sin egen bil.

Mellem 31. marts, hvor de nye regler om vanvidsbillisme trådte i kraft, og 23. maj er 108 biler blevet konfiskeret. Og heraf har 47 af de konfiskerede biler en anden ejer end føreren.