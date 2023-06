18-årige torpederede træ: 11-årig kvæstet

Den 18-årige kvinde har fortalt politiet, at hun forsøgte at undvige en modkørende bilist

Det gik alt for stærkt for en 18-årige kvinde mandag i et skovområde ved Varde.

Kvinden kørte nemlig direkte ind i et træ, og hun er nu blevet sigtet for at have kørt i påvirket tilstand.

Der skulle både være tale om alkohol og euforiserende stoffer eller medicin.

I bilen var også en 15-årig dreng, der dog klarede ulykken uden skrammer, men også en 11-årige pige, som er kommet slemt til skade - dog ikke kritisk.

Det fortæller vagtchef Erik Lindholdt fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Bilinspektøren har lavet undersøgelser derude nu. Den foreløbige vurdering er, at bilen har kørt rimelig stærkt – og i hvert fald hurtigere, end man anbefaler på en grusvej, forklarer han.

Søger vidner

Den 18-årige er lige nu indlagt med ’lettere skader’, men forklarede kort efter ulykken til politiet, at hun forsøgte at undvige en modkørende bil.

Ifølge Erik Lindhart er der dog intet, som tyder på, at der har været andre biler i forbindelse med ulykken.

Politiet søger derfor lige nu efter vidner til episoden.