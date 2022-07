18 personer er døde under politiaktion i brasiliansk favela

Mindst 18 personer har mistet livet torsdag under en stor politirazzia i en favela i den brasilianske by Rio de Janeiro.

Det siger militærpolitiet i staten.

Indsatsstyrker fra Rio de Janeiros civile og militære politi udførte en razzia i Complexo do Alemão, som er en række favelaer i Rio de Janeiros nordlige zone, for at pågribe en formodet kriminel organisation.

Gruppen var mistænkt for at være involveret i lasttyveri, bankrøverier og for at planlægge angreb mod rivaliserende områder, lyder det fra militærpolitiet i en udtalelse.

Blandt de dræbte er en politibetjent, en kvindelig forbipasserende og 16 personer, der menes at være en del af den kriminelle gruppe.

Omkring 400 betjente og 10 pansrede vogne var involveret i politiaktionen.

Det høje dødstal har skabt frygt for, at alt ikke er gået ordentligt til under operationen.

- Der er tegn på krænkelser af menneskerettighederne, og det her kan være en af de operationer, der har kostet flest liv i Rio de Janeiro, siger den offentlige forsvarer i staten i en udtalelse.

Militærpolitiet vil ikke udtale sig ud over den udtalelse, de allerede har givet.

Politiet i Rio de Janeiro udfører jævnligt dødelige razziaer i byens slumkvarterer.

Landets præsident, Jair Bolsonaro, støtter politiets hårdhændede metoder i kampen mod organiseret kriminalitet.

Han har sagt, at gangstere bør 'dø som kakerlakker'.

Efter politiaktionen kunne de lokale i favelaen ses bringe sårede personer til hospitalet bag på biler, mens politiet så på.

En talsperson fra en lokal menneskerettighedsorganisation siger, at politiet nægtede at hjælpe.

- Vi var nødt til at bære dem væk, og så få en lokal beboer til at køre dem til politiet. De (politiet, red.) går ikke efter at anholde dem, de går efter at dræbe dem, siger han.

Det er ikke unormalt, at mennesker mister liver under politiaktioner i hovedstaden. I maj mistede 22 personer livet i en razzia, og et år tidligere døde 28 personer i en politiaktionen.