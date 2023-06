18 tyverier på én dag: Nu er 18-årig kvinde fængslet

Den 18-årige kvinde er sigtet for i alt 34 forskellige forhold

34 forhold. 18 af dem på en enkelt nat.

Sådan lyder anklagerne mod en 18-årige kvinde fra Frederikshavn.

Natten til søndag blev hun anholdt af Nordjyllands Politi. Søndag blev hun varetægtsfængslet efter at være blevet fremstillet i grundlovsforhør. Det skriver TV 2 Nord.

Erkender ét forhold

Ifølge mediet kom det ved grundlovsforhøret rem, at kvinden er sigtet for i alt 34 forskellige forhold, hvor 18 af dem er tyverier fra ulåste biler i den lille nordjyske by Strandby, som fandt sted natten til lørdag og lørdag formiddag.

Derudover var hun sigtet for blandt andet tilsvarende biltyverier i Frederikshavn og et indbrud på en handelsskole i samme by.

Kvinden nægter sig skyldig i 33 ud af de 34 forhold. Kun indbruddet på handelsskolen blev erkendt. Kvinden er ikke tidligere straffet.

Hun kærede afgørelsen om varetægtsfængslingen til landsretten.