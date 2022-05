180 km/t på landevej: Audi beslaglagt

Der var bogstaveligt talt fart over feltet lørdag aften, da en patrulje fra Østjyllands Politi på vej retur fra en opgave i Odder klokken 01.30 bragte en bilist til standsning på Oddervej.

Føreren af bilen, en 25-årig mand, kørte med retning mod Aarhus, da patruljen kom til at køre bag ham. En hastighedsmåling viste i første omgang en hastighed på 180 km/t i en zone, hvor man må køre 80.

Det fortæller vagtchef hos Østjyllands Politi René Ludvig til Ekstra Bladet.

- Og så kører de ind i Højbjerg, hvor der er tættere bymæssig bebyggelse, og hvor hastighedsbegrænsningen er 60, og der kører han igen langt, langt over det tilladte, fortæller vagtchefen.

1. april i år trådte en lov i kraft, der giver politiet mulighed for at konfiskere køretøjer brugt til vanvidsbilisme.

Ikke påvirket

- Vi laver en vurdering, og han er ikke skønnet hverken alkohol- eller narkopåvirket. Så jeg tror bare, at han har haft en tung højre fod, og så er Oddervej lang, lige og går opad, og der er gode oversigtsforhold. Så han har bare trykket til den, kan jeg forestille mig.

Den unge mand var alene i bilen, og det var hans egen bil, han kørte i. Ifølge vagtchefen kunne det være gået alvorligt galt, hvis der var kommet modkørende, eller hvis den 25-årige på anden vis var kørt galt.

- De hastigheder er tit noget, vi ser på motorvejen - ikke at det retfærdiggør noget overhovedet - men der er du trods alt skærmet af autoværn i begge sider. Det her er en landevej, og du skal ikke have været ude til mange færdselsuheld for at vide, hvad høj hastighed gør. Han var jo røget langt væk, og det kunne være gået grueligt galt, hvis han var kørt galt, siger René Ludvig.

Manden blev sigtet for vanvidskørsel, da overskridelsen af hastigheden var på mere end 100%, og derfor måtte han også aflevere nøglerne til dén Audi A6, han kørte i. Den beslaglagde politiet nemlig med henblik på konfiskation.