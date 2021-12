19-årig dømt for voldtægt

Dommen lød på to år og seks måneder i retten i Viborg

En 19-årig mand blev mandag 20. december dømt to år og seks måneders fængsel ved retten i Viborg, efter han blev fundet skyldig i at have voldtaget en jævnaldrende kvinde.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemedelelse.

'Jeg er tilfreds med, at retten i det væsentligste har dømt for den rejste tiltale og haft samme vurdering af sagen som anklagemyndigheden', lyder det fra anklager Jacob Kjær, der har ført sagen for anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi, i pressemeddelelsen.

I pressemeddelelsen står der, at den 19-årige mand havde opnået samleje med vold i form af halsgreb og slag på kroppen.

Det foregik i en lejlighed i Viborg 3. september 2021, hvor den 19-årige og kvinden sammen havde taget hjem til manden, efter at de havde mødt hinanden i nattelivet forinden.

I sagen var man enige om, at seksuelle handlinger havde fundet sted i lejligheden, men der var ikke enighed om, hvorvidt det var sket frivilligt eller opnået med vold.

Dog var der ifølge anklager nogle 'objektive omstændigheder i form af blå mærker og ødelagt tøj, som efter anklagemyndighedens opfattelse støttede kvindens forklaring', lyder det fra blandt andet fra anklager Jakob Kjær.

Den 19-årige mand har anket dommen til frifindelse og er fortsat varetægtsfængslet efter dom.

