19-årig erkender vold med døden til følge

En 19-årig mand, der er mistænkt i en sag om et knivdrab ved Aarhus, erkender vold med døden til følge, der straffes mildere.

Det har han sagt i et grundlovsforhør ved Retten i Aarhus onsdag.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden har forklaret i retten, at der var tale om nødværge, da en 18-årig mand blev stukket med kniv på Ormslevvej i Viby ved Aarhus søndag aften.

Politiet modtog anmeldelsen kort efter klokken 21. Selv om flere patruljer og en ambulance hurtigt rykkede ud til stedet, og der blev udført førstehjælp, stod den unge mands liv ikke til at redde.

Ifølge politiet var det et røveri, der endte i drab.

- Det er vores vurdering, at gerningsmændene har planlagt at begå røveri mod den 18-årige, som de havde en forudgående aftale om at mødes med. Med de seneste to anholdelser og sigtelser lægger vi endnu et lag på vores opklaring af søndagens drab i Viby, siger politiinspektør Brian Voss Olsen i pressemeddelelsen.

En dommer har onsdag vurderet, at der er grundlag for at varetægtsfængsle den 19-årige i sagen. Han fængsles i 22 dage.

Den 19-årige har bedt om betænkningstid, i forhold til om han vil kære kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten.

Med den 19-åriges fængsling er der nu tre mænd, der sidder varetægtsfængslet i sagen.

Derudover har Østjyllands Politi anholdt yderligere to mænd i forbindelse med sagen.

De er i modsætning til de tre øvrige ikke sigtet for drab. Men den ene af dem - en mand på 19 år - er sigtet for at fjerne bevismateriale i forbindelse med drabssagen. Han blev anholdt tirsdag klokken 16.10 på en adresse i Aarhus.

Den anden nye anholdelse er en mand på 18 år, som sigtes for i forening med andre at have planlagt det røveri mod den 18-årig, som ifølge politiet endte med drab. Den sigtede henvendte sig selv på politigården i Aarhus onsdag formiddag efter aftale med politiet.

Anklagemyndigheden har vurderet, at der ikke var grundlag for at forsøge at få den 19-årige, der er sigtet for bevisbortskaffelse, fængslet. Han blev derfor løsladt efter endt afhøring.

Det er onsdag ved at blive vurderet, om der er grundlag for at fremstille den 18-årige i et grundlovsforhør.