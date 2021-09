19-årig erkendte drab på Nicoline

Siden har han dog trukket tilståelsen tilbage og forklarer, at det var hans daværende forsvarer, der fik ham til at tilstå

RETTEN I ROSKILDE (Ekstra Bladet): 'Jeg slog Nicoline ihjel'.

De afgørende ord faldt fra en 19-årig ung mand, da han 17. november sidste år blev afhørt af politiet.

Det kom frem i Retten i Roskilde onsdag, hvor den 19-årige og en 24-årig mand nu er tiltalt for at slå den 20-årige Nicoline Plintic ihjel.

I dag nægter begge unge mænd sig skyldige, og teenageren har i retten forklaret, at drabet blev begået af et tæskehold, som blev sendt af en hårdkogt rocker ved navn Karim Albino.

Anklagemyndigheden mener, at denne figur er det pure opspind.

Ville have brev- og besøgskontrol ophævet

At han i november tilstod at have dræbt sin veninde, skyldtes - ifølge den 19-årige udelukkende - at han ønskede at få sin brev- og besøgskontrol ophævet. Det var ikke sandt, hvad han sagde dengang.

- Min advokat havde lavet en aftale med politiet, så de ville åbne min b-og-b. Det var ham, der sagde, hvad jeg skulle sige. Og så skulle det trækkes tilbage bagefter.

- Jeg var 18 år gammel, og jeg ville virkelig gerne have lov til at snakke med mine forældre uden at politiet var til stede. Jeg sad i Vestre og ville bare gerne snakke med mine forældre, forklarede den 19-årige blandt andet.

Ville kvæle hende bagfra

Han blev tydeligt irriteret, da anklager Kirsten Jensen spurgte ind til præcis, hvad han sagde til politiet tilbage i november. Blandt andet forklarede han dengang, at han og den medtiltalte havde skrevet med hinanden om at slå Nicoline ihjel, og at han havde skrevet til den 24-årige, at han ville kvæle hende bagfra.

Under afhøringen forklarede han også, at han slog Nicoline ihjel, fordi de var blevet uvenner, og fordi han ikke mente, han kunne stole på hende. Hun havde kontaktet den 24-årige bag hans ryg.

'Og ja, så var jeg blæst på kokain og så tog det sig selv, og så skete det.', lød det under afhøringen i november.

- Hele den tilståelse er falsk. Alt hvad der er sagt den 17. november kan ikke bruges til noget, sagde den 19-årige med hævet stemme.

Foreholdt, at han ved tilståelsen i efteråret forklarede til politiet, at han bankede Nicoline Plintic, kvalte hende og derefter stak hende, bad han retten om en pause.

Tilståelsen trak han, ifølge anklageren tilbage, i maj, da han skiftede forsvarer til Anders Riisager. Selv sagde den 19-årige, at han troede, den blev trukket tilbage kort tid efter tilståelsen, for det var det, der var meningen.

I retten kom det også frem, at den tiltalte ikke mener, at han blev oplyst sine rettigheder, da han blev anholdt og afhørt første gang.