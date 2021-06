19-årig forsvundet over tre døgn: Leder med hunde og helikopter

19-årige Oline fra Lemvig har været forsvundet over tre døgn. Politiet beder borgere fra Lemvig om hjælp til at finde hende

19-årige Oline blev formentligt sidst set onsdag eftermiddag ved sin bopæl. Lørdag har politiet ledt efter hende med hunde og helikopter i området omkring Bøvlingbjerg, der ligger i det nordlige Vestjylland.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Politiet havde modtaget en henvendelse om, at hun kunne være blevet set i området. Borgere i området opfordres derfor til at kigge efter Oline i deres haver og udhuse.

Beder borgere om hjælp

I en pressemeddelelse fredag opfordrede politiet borgere i Lemvig og området omkring Lemtorp til at kigge i deres haver, garager, skure og udhuse efter den forsvundne Oline.

19-årige Oline er 165 centimeter høj, hun er slank og har langt, lyst hår. Hun er iført sort regnjakke og blå eller sorte jeans. Politiet oplyser desuden, at man er bange for, at hun ikke er i stand til at tage vare på sig selv.

Oline blev meldt savnet torsdag aften ved 23-tiden, og hvis man har oplysninger i sagen, kan man kontakte politiet på telefon 114.