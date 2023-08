19-årig fundet død efter stor redningsaktion

En ung mand, der onsdag aften sprang i Gudenåen fra Den Blå Bro i Randers, er natten til torsdag fundet død i vandet.

Det var dykkere, der fandt den 19-årige mand i forbindelse med en større redningsaktion, oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

De pårørende er blevet underrettet af politiet, og sagen efterforskes som en ulykke.

Over for Ekstra Bladet oplyser politiet, at der var flere vidner til stede, da den 19-årige mand hoppede i vandet, heriblandt flere af hans venner.

De alarmerede politiet kort efter klokken 19 efter at have set ham hoppe fra broen, men ikke komme op til vandoverfladen igen.

Politi: Det var en ulykke

Den Blå Bro er 110 meter lang og er kun for fodgængere og cyklister.

Ifølge politiet sprang manden i vandet for at svømme og ikke for at tage sit eget liv, oplyste vagtchef ved Østjyllands Politi Christian Riis til Ritzau onsdag aften.

- Der er meget kraftig strøm, og det har måske overrasket ham, fortalte vagtchefen.

En større redningsaktion med to helikoptere, flere både og dykkere var involveret i et forsøg på at finde frem til manden. Omkring klokken 23 fortalte politiets indsatsleder på ulykkesstedet, Peter Jessen, at man ville lede så længe, det gav mening.

- Vi har rådført os med ambulancelægen om overlevelseschancerne på sigt, og med de aktuelle vandtemperaturer ser det hele mindre og mindre lovende ud, fortalte han til Randers Amtsavis.