19-årig indrømmer: Dræbte Nicoline Plintic

Retten i Roskilde (EKSTRA BLADET):

Den 20-årige Nicoline Plintic blev dræbt af en 19-årig ung mand 14. juli sidste år. Det har han netop tilstået i retten.

Den 19-årige har ellers benægtet tiltalen.

Retssagen har været udsat, fordi anklagemyndigheden havde fået nye beviser. Anklager Kirsten Jensen oplyste ved retsmødets start, at de nye beviser består af en aflytning af en anden indsats celle. Her var den 19-årige på besøg og har altså sagt noget, der i dag har fået ham til at tilstå.

Den 19-årige søgte blikkene på bagerste række blandt tilhørerne, inden hans advokat Anders Riisager meddelte sin klients stillingtagen.

Nicoline Plintics mor, Maria Plintic, brød grædende sammen.

Den 19-årige skal nu svare på yderligere spørgsmål, men har allerede via sin forsvarer meddelt, at det han fortalte, da han tilstod i november, stemmer overens med virkeligheden.

Den tilståelse trak han efterfølgende tilbage.

Dengang forklarede han, at han overfaldt hende bagfra, mens hun var ved at sætte et stik i en stikdåse. Han lagde sin højre arm om hendes hals og kvalte hende. Bagefter slog han hende i ansigtet igen og igen. Så lagde han en ledning om hendes hals og bandt den anden ende af ledningen fast til en radiator.

Til sidst stak han hende i halsen med en saks, hvorefter han tog et billede af den unge kvinde og sendte det til sin 24-årige kammerat.

Supplerende har den 19-årige i dag i retten sagt, at han også brugte en ledning til at kvæle sin 20-årige veninde. Det stemmer overens med, at retsmedicinerne har bemærket en fure på kvindens hals.

Kammeraten er også tiltalt for drabet, fordi anklagemyndigheden mener, at de to aftalte at slå Nicoline Plintic ihjel sammen, hvorefter teenageren udførte det. Han nægter sig skyldig.

Læs hvad den 19-årige i detaljer forklarede i november:

Grusomme detaljer: Sådan dræbte jeg Nicoline

Den 19-årige skal nu besvare supplerende spørgsmål.

