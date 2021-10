19-årig: Jeg blev voldtaget på Mærsk-skib

En ung kvinde har i et anonymt blogindlæg detaljeret beskrevet en voldtægt, som hun fortæller, at hun blev udsat for på et Mærsk-skib for to år siden. Det har ført til suspendering af fem officerer

Hun blev tvunget til at drikke stærk spiritus, og da hun vågnede næste morgen, lå hun nøgen på et blodigt lagen i sin seng.

Sådan beskriver en amerikansk kvinde en voldtægt, hun angiveligt var udsat for under et praktikforløb på et Mærsk-skib for to år siden. I et detaljeret, anonymt blogindlæg beskriver hun, hvordan hun som eneste kvinde på skibet allerede fra start oplevede uønskede seksuelle kommentarer.

Til Berlingske har teknisk chef i Mærsk Palle Laursen fortalt, at de er 'dybt rystede over det her,' og at mængden af detaljer i blogindlægget gør, at Mærsk antager, at forløbet, kvinden beskriver, er korrekt.

- Der er tilstrækkeligt mange detaljer til, at vi har kunnet identificere, hvilket skib og hvilke medarbejdere der er tale om. Derfor har vi noget, som danner grundlag for at sætte en undersøgelse i gang, og derfor har vi suspenderet de fem implicerede officerer, som har været på skibet, har Palle Laursen sagt til mediet.

Her delte hun sin historie Den unge kvinde delte sin historie på en hjemmeside oprettet for at sætte fokus på og eliminere de problemer, der er med sexchikane og seksuelle overgreb om bord på kommercielle skibe i USA's maritime industri. Her har flere ofre delt deres historier. Vis mere Vis mindre

Ramt af blackout

Den dengang 19-årige kvinde havde været på skibet i 50 dage, da de forlod en havn i Mellemøsten, hvor officererne havde fyldt depoterne godt op med alkohol. Selvom det ikke var tilladt at indtage alkohol om bord på skibet.

På den første aften tilbage på skibet, beskriver kvinden, at officererne drak store mængder alkohol, og at hun havde trukket sig tilbage til sit værelse for at undgå dem, da hun blev bedt om at slutte sig til dem.

Musikken var høj, alle var fulde og cigaretrøg fyldte rummet, de sad i. Kvinden skriver, at hun havde en lav alkoholtolerance men blev tvunget til at tage 8-10 shots af stærk spiritus. Hun blev ramt af et blackout.

Tidligt om morgenen vågnede hun. Hun var nøgen, og på gulvet lå hendes tøj, der var drivvådt, og der var blod på hendes lagen. Hun var øm, og det gik op for hende, at hun var blevet voldtaget, skriver hun.

Anmeldte ikke episoden

Som minderne fra aftenen begyndte at dukke op, huskede hun en 60-årig officer stå over hende, imens hun lå under bruseren, og hun husker, at han senere tiltvang sig oralsex. Hun husker ikke selve voldtægten men beskriver, hvordan hun ikke var i tvivl om, hvad der var sket.

Hun var jomfru, da overgrebet fandt sted.

Hun skriver i blogindlægget, at den 60-årige officer dagen efter voldtægten bad hende komme op på hans værelse, fordi de skulle tale sammen. Her sagde hun til ham, at han havde forgrebet sig på hende, og ifølge hende svarede han: 'Nej, det var ikke det, der skete. Jeg hjalp dig bare tilbage til dit værelse, det er det hele. Og hvad end du tror, der skete, vil du ikke fortælle kaptajnen, vil du?'

Der gik 14 dage, før skibet igen ville være i land, men hun valgte ikke at gå til kaptajnen på skibet, da hun frygtede, at han ville tro mere på officeren end på hende.

Kvinden har delt sin historie, fordi hun ønsker at sætte fokus på, hvor alvorligt og omfattende problemet med seksuel chikane og overgreb er i branchen.

Hun skriver i blogindlægget, at i hvert fald fem ud af 50 kvinder i hendes klasse på U.S. Merchant Marine Academy, er blevet voldtaget under deres praktikforløb.

Ekstra Bladet har tidligere bragt en eksperts kritik af Mærsks manglende svar på spørgsmål angående metoo-sager i virksomheden.