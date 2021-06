19-årig kvinde i livsfare: Tre mænd anholdt

En 19-årig kvindes tilstand er kritisk, efter at hun i nat blev påkørt på Amager.

Det oplyser den centrale vagtleder ved Københavns Politi Henrik Svejstrup til Ekstra Bladet.

Efter påkørslen stak gerningsmanden eller mændene af.

Politiet anholdt umiddelbart efter i nærheden af ulykkesstedet tre mænd i 20'erne. Man beslaglagde også den bil, de befandt sig i eller ved. Politiet overvejer i skrivende stund, hvorvidt de skal fremstilles i grundlovsforhør.

Kvinden var ifølge politiet på cykel, da hun blev ramt. Det skete i krydset, hvor Sundholmsvej møder Torben Oxes Allé.

De anholdte er mistænkt for at have været påvirket af enten euforiserende stoffer eller alkohol.

Politiet har ikke været i kontakt med vidner, der overværede påkørslen. De blev tilkaldt, efter at nogen havde ringet efter en ambulance.

- Vi hører meget gerne fra vidner, der har oplysninger til sagen. Særligt vidner i området, der har set en bil med skader på fronten, må gerne henvende sig, siger Henrik Svejstrup

Politiet modtog anmeldelsen klokken 03.00 natten til torsdag.

