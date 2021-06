19-årig kvinde påkørt: Tre mænd løsladt

De tre unge mænd, der i nat blev anholdt, mistænkt for at have påkørt en 19-årig kvinde for derefter at flygte fra stedet, bliver nu løsladt.

Det fortæller Tomas Hugger, anklager ved Københavns Politi, til Ekstra Bladet.

Mens den 19-årige cyklist er indlagt og i kritisk tilstand, er personen, der kørte hende ned, altså på fri fod.

- Vi leder efter en flugtbilist og en bil, siger anklageren.

Påkørslen skete ved tretiden i nat i krydset hvor Sundholmsvej møder Torben Oxes Allé og Englandsvej på Amager.

Efterforskningen af den ulykkelige sag er fortsat på det indledende stadig, og omkring klokken 10.30 ankom to udsendte fra Københavns Politi til krydset for at genbesøge og fotografere gerningsstedet i dagslys.

I krydset ligger en tankstation og SevenEleven, hvor politiet allerede i nat bad om at få udleveret overvågning. Tankpasseren fortæller dog til Ekstra Bladet, at ingen af kameraerne optager ud mod gaden, hvor den færdselsuheldet fandt sted.

Han var ikke selv på arbejde, men virker rystet efter at have talt med den medarbejder, der havde nattevagten.

En mand, der bor i en lejlighed med udsigt til krydset, så ikke påkørslen eller den kvæstede, men fortæller, at hendes cykel var stærkt medtaget og nærmest krøllet sammen på kørebanen, mens politiet arbejde på stedet i nat.

Politiet søger vidner til selve påkørslen og henvendelser, der måtte kunne føre til flugtbilisten.

