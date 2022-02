19-årig kynisk dræbt: Visitationszone i nervøst Odense

Skudoffer var lige blevet forlovet og stod foran at skulle giftes. Nu genindfører Fyns Politi visitationszone for at forhindre yderligere eskalering mellem Odenses bander

Fyns Politi indfører nu med virkning fra mandag aften og gældende foreløbig frem til 15. marts en visitationszone i bydelene Vollsmose og Korsløkke i Odense.

Det sker, efter en 19-årig mand, Adam Baiary, klokken 02.20 natten til søndag kynisk blev dræbt af skud, mens han sad i en bil.

Det brutale drab skete på parkeringspladsen bag Netto og fastfoodkæden KFC på Nyborgvej i den østlige del af byen.

Gerningsstedet ligger kun få hundrede meter fra Korsløkke-området. Samme område, som har givet navn til en af Odenses frygtede bandegrupperinger, der har udgangspunkt her.

Formålet med visitationszonen er at forhindre fremtidige utryghedsskabende kriminelle handlinger og dermed genskabe trygheden i området, forklarer Arne Gram, politidirektør i Fyns Politi:



- Jeg må desværre konstatere, at det igen er blevet nødvendigt at oprette en visitationszone i Vollsmose og Korsløkke. På baggrund af den tragiske hændelse natten til søndag er det nødvendigt igen at tage visitationszonen i anvendelse. Der er blevet afgivet skud og et menneske er dræbt. Det er helt utilstedeligt, siger han.

- Derfor sætter vi ind med oprettelsen af en visitationszone nu. Og tro mig - vi bruger også andre værktøjer i kassen, uden at jeg dog kan komme nærmere ind på, hvad de er af hensyn til efterforskernes arbejde, fastslår Arne Gram.

Visitationszonen vil gælde 24 timer i døgnet i hele perioden. Den giver politiet udvidede rettigheder til at visitere personer og køretøjer inden for zonens område.

Fyns Politi ønskede mandag ikke at svare på spørgsmål om det brutale drab og efterforskningen af det.

Leder af efterforskningen, politikommissær Danny Glintborg, har tidligere bekræftet, at skudofferet er kendt af politiet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var 19-årige Adam Baiary ganske kort tid før, han blev dræbt, blevet forlovet med sin udkårne og stod foran at skulle giftes.

I Vollsmose ser man nu med en vis nervøsitet frem til de kommende uger efter drabet på den unge mand.

Abdinoor Adam Hassan, beboerforeningsformand i Egeparken og samtidig medlem af Odense Byråd for Socialdemokratiet, siger:

- Vi frygter en eskalering af bandekonflikten efter det her. Det er klart, at det bestemt ikke er noget, vi ønsker. Jeg har boet i Odense i 25 år, og det her er første gang, jeg oplever, der bliver begået noget, der klart ligner et planlagt drab. Det er en meget kedelig og trist udvikling, siger han til Ekstra Bladet.

- Jeg håber virkelig ikke, at det bliver starten på noget grimt, hvor der er nogle, der vil hævne det, der er sket. Så bliver det bare endnu værre, siger han.

Gerningsmændene til skuddrabet natten til søndag ankom til stedet i en lille rød Toyota Aygo. Bilen, som har været meldt stjålet i Randers tidligere på måneden, var forsynet med tyske nummerplader med registreringsnummer PIRS 1409.

Også disse er meldt stjålet tidligere på måneden. Pladerne blev fjernet fra en Audi A1, der holdt parkeret i Haderslev.

Den røde Toyota Aygo blev efter drabet og flugten fra gerningsstedet brændt af på en p-plads på Grevelundsvej ikke langt fra Nyborgvej.

Fyns Politi er fortsat interesseret i at høre fra eventuelle vidner, der har set eller hørt noget, der kan bidrage til opklaring af sagen.