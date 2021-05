19-årig mand død efter knivstik

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

En 19-årig mand blev natten mellem fredag og lørdag fundet i en passage i Vejle.

Manden var livløs, da han blev fundet, og selvom der blev ydet førstehjælp, afgik manden ved døden på stedet.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse, der vurderer, at manden er død som følge af knivstik.

Omfattende efterforskning

Området omkring passagen, der ligger mellem Nørretorv, Kalkbrænderivej og parkeringshuset Trondur, har været afspærret natten igennem, imens politiets efterforskere har arbejdet på stedet.

Sydøstjyllands Politi oplyser, at man fortsat er tidligt i efterforskningen, og at man endnu ikke har foretaget nogle anholdelser i sagen.

Derfor har politiet heller ikke flere oplysninger til offentligheden, skriver Sydøstjyllands Politi i pressemeddelelsen, men de understreger, at det ikke er deres opfattelse, at den almindelige borger i Vejle har grund til at være utryg.

Den 19-åriges pårørende er underrettet.

