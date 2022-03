19-årig mand dømt for voldtægt

Et uskyldigt lift efter en fest endte med, at en 19-årig mand voldtog en 16-årig pige.

Manden er blevet idømt to år og seks måneders fængsel. Manden nægter sig skyldig og ankede dommen. Han blev efterfølgende varetægtsfængslet.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Tilbage i oktober måned var den 16-årige pige til fest i Slagelse, hvor den unge mand var tjener. Da festen er slut, tilbyder manden at køre pigen hjem. Undervejs holder han ind på en parkeringsplads i Slagelse, hvor han voldtager pigen.

Efterfølgende kørte manden pigen hjem til hendes forældre, som hun fortalte om episoden til. Kort efter anmeldte forældrene voldtægten til politiet.

- Pigen er stadig meget påvirket af sagen, siger Siw Olsen, anklager hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til Ekstra Bladet

I retten nægtede manden sig skyldig og forklarede, at samlejet var frivilligt. Det forklarede pigen dog, at det ikke var, og at manden havde tvunget hende.

- Der blev rejst tiltale for samleje uden samtykke og med en underliggende trussel for vold, siger Siw Olsen.

- Heldigvis er voldtægter af denne karakter meget sjældne i Danmark. Familien til den unge pige reagerede med det samme og fik anmeldt forholdet. Jeg er glad for, at retten fulgte min påstand og kendte manden skyldig - og at han efter dommen blev varetægtsfængslet, siger Siw Olsen.

