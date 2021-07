19-årig mand dræbt

En 19-årig mand er natten til onsdag blevet dræbt i Vellerup ved Skibby i Nordsjælland.

Det oplyser Nordsjællands Politi.

Den formodede gerningsmand er anholdt.

- Den 19-årige mand blev erklæret død klokken 05.04. Vi har anholdt en mistænkt person, siger vagtchef Jakob Tofte.

Drabet er sket ved Hybenvænget, og til B.T. siger efterforskningsleder Jakob Rahbek, at det er sket i forbindelse med 'håndgemæng' mellem offer og gerningsmand.

Politiet forventer, at der vil blive holdt grundlovsforhør senere onsdag. I mellemtiden hører det gerne fra vidner, der har set eller hørt noget i tidsrummet 02-04.30.

Det er omkring klokken 04.30, politiet får anmeldelsen. En halv times tid bliver den 19-årige erklæret død.

- Det er sket i et område, hvor der ligger huse omkring, så derfor er der formentlig en række vidner, der enten har hørt eller set noget, siger Jakob Rahbek til B.T.

Politiet kan kontaktes på telefonnummer 114.

Politiet ønsker onsdag morgen ikke at oplyse yderligere om den person, som menes at have begået drabet.

Det unge offers pårørende er underettet.

Ekstra Bladet følger sagen. Ved du noget, så tip os på 1224@eb.dk.