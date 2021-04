19-årig mand frifundet for voldtægt - dømt for tilsnigelse

Torsdag ved Retten i Aarhus er en 19-årig mand blevet idømt seks måneders fængsel for at have tilsneget sig samleje med en kvinde

Specialanklager Jesper Rubow havde tiltalt den 19-årige for voldtægt efter den nye samtykkelov, men retten mente ikke, der var tale om voldtægt.

Hændelsen skete januar i år i et sommerhus i Odder. Her var den 19-årige og tre venner sammen med to jævnaldrende kvinder.

Der blev festet og hygget. Senere gik en kvinde og en mand ind på ét værelse, mens den dømte og en anden kvinde gik ind på et andet værelse. Begge par havde sex og mødtes derefter inde på det ene værelse.

Tilbud om partnerbyt

Her tilbød mændene, at der skulle ske et partnerbyt. Det sagde begge kvinder nej til.

Kvinderne gik herefter ud for at ryge, hvor mændene så alligevel valgte at bytte værelser.

- Det, der var tanken for tiltalen, var, at pigerne havde sagt nej til partnerbytte. Og ved at have sagt nej til partnerbytte, var det vores opfattelse, at der ikke var noget samtykke til samleje, fortæller Jesper Rubow til Ekstra Bladet.

Kvinderne vidste ikke, at byttet havde fundet sted. Derfor lagde den ene sig ind til den dømte, og de begyndte at have sex.

Tog hjem og ringede til politiet

Da kvinden opdagede, at det ikke var den samme mand, hun lå med, skyndte hun sig angiveligt ud af værelset.

Umiddelbart efter tog hun hjem og kontaktede politiet.

Samme dag blev den 19-årige anholdt og senere varetægtsfængslet i sagen.

- Den forurettede havde på intet tidspunkt tilkendegivet, hvem han var, eller sikret sig kvindens samtykke, da de lå i sengen. Derfor lød vores tiltale på voldtægt, fortæller Jesper Rubow.

I retten kom det frem, at pigen angiveligt skulle have lagt en hånd på låret af den 19-årige mand. Og at manden derfor ikke var i ond tro.

Han blev dog stadig idømt seks måneders fængsel for tilsnigelse.

- Bevisbyrden for at den tiltalte har forsæt - altså viden om - at det er uden samtykke, kan være vanskelig i de her sager, fortæller specialanklageren til Ekstra Bladet.

Den 19-årige nægtede sig skyldig og udbad sig betænkningstid i forhold til anke.