19-årig tilsneg sig sex - frikendes for voldtægt

Vestre Landsret har torsdag besluttet, at en 19-årig mand frikendes for voldtægt, men dømmes for tilsnige sig sex med en kvinde, der forvekslede ham med en anden.

Den samme afgørelse kom Retten i Aarhus frem til i marts.

Det var i januar, at den dømte og tre af hans venner mødtes i et sommerhus med to jævnaldrende kvinder i Odder.

En af kvinderne gik frivilligt i seng med en af den dømtes venner, mens den dømte var sammen med den anden kvinde i et af sommerhusets andre værelser.

Idéen om et partnerbytte blev luftet, men begge kvinder afviste idéen.

Men mændene insisterede på bytte partner – uden at kvinderne skulle opdage det. De byttede senere på aftenen værelse, men fortalte det ikke til kvinderne.

Den dømte 19-årige og kvinden, som han havde sneget sig ind til, havde derefter samleje.