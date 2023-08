19-årig tilstår: Ville dræbe i Rema 1000

En 19-årig psykisk syg mand er ved Retten i Lyngby blevet idømt en anbringelsesdom på psykiatrisk afdeling med varighed på op til fem år.

21. august sidste år befandt han sig ved en Rema 1000-butik i Hareskovby i Nordsjælland.

Med sig havde han et skarpladt haglgevær med tilhørende ammunition, fem knive, et baseballbat og en økse.

Den dømte har fortalt, at han havde tanker om at 'pløkke en masse mennesker', men indså omkring 50 meter fra supermarkedet, at det var forkert. Forinden havde han uden våben været inde i butikken for at se, hvor mange mennesker der var.

Han blev dømt til at være utilregnelig i gerningsøjeblikket på grund af sindssygdom. Manden lider af tvangshandlinger, aspergers syndrom og skizotypi, der er en lettere form for skizofreni uden hallucinationer.

Ved tirsdagens retsmøde erkendte den 19-årige sig skyldig. Senioranklager Carina Erdogan læste mandens forklaring fra grundlovsforhøret op. En forklaring, som den 19-årige stadig står ved, fortalte han tirsdag i retten.

Efter at have undersøgt forholdene ved supermarkedet tog den 19-årige hjem. Her stjal han et haglgevær fra fra sin brors våbenskab. Nogle af knivene var hans egne, mens han havde taget andre fra sin far og bror.

Derefter vendte han tilbage og stillede sig i et skovområde cirka 50 meter fra supermarkedet. Her ville han 'gøre sig klar', uden at der var nogen, der så det.

Han tog ikke sigte på nogen, og da han stod med geværet i hænderne, indså han, at han var på vej til at gøre noget forfærdeligt. Han gemte derefter våbnene i skoven.

I dansk ret kan personer, der anses for utilregnelige i gerningsøjeblikket på grund af for eksempel sindssygdom, ikke straffes. Men findes de skyldige, kan deres handlinger få andre konsekvenser, for eksempel en dom til anbringelse.

En anbringelsesdom er ligesom en fængselsdom en berøvelse af den dømtes frihed, men i stedet for at afsone en straf i et fængsel skal den dømte være indlagt og modtage behandling.

Den 19-årige var allerede inden rettens dom indforstået med, at han skulle anbringes. Han valgte da også at modtage dommen.