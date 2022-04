19-årig tiltalt for at arrangere gaderæs

En 19-årig mand skal i slutningen af april sidde skoleret på anklagebænken ved Retten i Hillerød, efter han ifølge politiet i februar var med til at arrangere gaderæs på en motorvej.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Det ulovlige gaderæs fandt ifølge politiet sted på Frederikssundsmotorvejen mellem klokken 22.40 og 22.50 lørdag 12. februar, hvor den 19-årige agerede såkaldt 'starter' ved at stå midt på motorvejen mellem kørebanerne.

Her vinkede han de ventende biler frem to og to, hvorefter han gav dem tegn til at køre, så de kørte om kap mod hinanden i høj hastighed ud af motorvejen.

Fordi kap- og væddeløbskørsel på en offentlig vej er omfattet af lovgivningen omkring vanvidskørsel, går anklagemyndigheden efter at få idømt manden fængsel, og han risikerer op til 20 dages ubetinget fængsel for at medvirke til gaderæset. Han er desuden tiltalt for at give anvisninger i trafikken uden bemyndigelse - en bemyndigelse, det som udgangspunkt kun er politiet, der har.

Flere bilister havde på aftenen for hændelsen anmeldt, at motorvejen var blevet blokeret, og at der blev kørt gaderæs på stedet. Politiet rykkede derfor ud til stedet, men alle nåede at stikke af med undtagelse af den 19-årige, som altså var til fods under hændelsen.

Politiet har tidligere oplyst, at motorvejen var blevet spærret ved tilkørslerne på stedet, hvor Frederikssundsmotorvejen starter, og at kapløbet foregik i østlig retning. Derudover var også nødsporet mod øst blokeret af parkerede biler og omkring 30 stående tilskuere.