19-årig varetægtsfængslet for uagtsomt manddrab

En 19-årig mand blev søndag sidst på eftermiddagen varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør i dommervagten i København.

Han blev natten til søndag anholdt og sigtet for at have påkørt en 21-årig mand, der kort tid efter mistede livet. Ifølge anklageren har den unge mand været til 'nærliggende fare for andres liv og førlighed' ved på hasarderet vis at have kørt om kap.

Den sigtede nægter sig skyldig.

Tophastighed på 145 km/t

Ifølge den sigtedes forklaring havde han og tre venner lørdag aften været sammen for at se fodbold i en lejlighed i Københavns Nordvestkvarter.

Da de besluttede sig for at hæve mødet, ville han og to af de andre køre den fjerde kammerat, som bor på Amager, hjem. Derfor lejede de en Mercedes Benz gennem app'en Share Now, hvor man med sin telefon kan leje en bil, låse den op og køre.

Når man lejer en bil gennem app'en registreres GPS-oplysninger og hastighedsmålinger. Derfor mente anklageren at kunne bevise, at den 19-årige på turen mellem Nordvest og Amager og tilbage igen har ramt en tophastighed på 145 kilometer i timen.

Kørte 'vanvittigt stærkt'

Den sigtede forklarede i retten, at han på turen har fulgt trafikken og ikke har kørt hasarderet. Han fortalte, at to biler kørte foran ham på noget af turen fra Amager til Nordvest, og at de kørte om kap helt op til det kryds, hvor ulykken skete.

Da de nåede frem mod stedet, hvor påkørslen fandt sted, skulle den ene bil, ifølge mandens forklaring, have overhalet ham højre om og have ramt den anden bil let, hvorefter den sigtede ramte den 21-årige mand, der efter kort tid afgik ved døden.

Anklageren satte spørgsmålstegn ved den sigtedes forklaring om to andre biler, der kørte om kap. Hun fremhævede vidneforklaringer, der fortalte, at der kun var én anden bil ud over den Mercedes, drengene kørte i, og at det var de to biler, der kørte om kap.

Ifølge anklageren har den sigtede kørt med en hastighed på 116 kilometer i timen i en 60-zone, da han ramte den nu afdøde. Men den påstand såede forsvareren tvivl om.

Student på mandag

Forsvareren lagde nemlig til grund, at app'en på det klokkeslæt, påkørslen skete, både blev registreret til at køre 116 km/t og derefter 0 km/t.

Imens anklageren lagde til grund, at det skyldtes opbremsningen ved påkørslen, mente forsvareren slet ikke, at det kunne lade sig gøre at bremse så hurtigt og såede derfor tvivl om, om man overhovedet kunne stole på målingerne derfra.

Derfor mente forsvareren ikke, at den unge mand skulle varetægtsfængsles. Han lagde også vægt på, at det ikke er sikkert, hvorvidt den nu afdøde mand befandt sig i en fodgængerovergang eller ved siden af den, ligesom han mener, at han gik over for rødt.

Han mente også, at den sigtedes personlige omstændigheder skulle tages med i afgørelsen, eftersom han bliver student mandag.

Men dommeren endte med at varetægtsfængsle den 19-årige mand i 22 dage, eftersom hun mener, at der er tale om en begrundet mistanke, og at 'retshåndhævelsen ikke kan tåle, at han er på fri fod under efterforskningen.'

De to passagerer i bilen blev også anholdt og sigtet natten til søndag. De blev løsladt søndag, men hvorvidt de fortsat er sigtet i sagen, vides endnu ikke.