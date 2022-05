19 børn dræbt: Her er ofrene

Vi skal tilbage til 2012 ved massakren på Sandy Hook Elementary for at finde et skoleskyderi i USA, hvor der blev dræbt flere, end 18-årige Salvador Ramos dræbte på folkeskolen i Texas tirsdag.

19 børn blev dræbt og mindst to skolelærere mistede livet.

Mange af navnene på de døde er begyndt at cirkulere på flere medier, men det er ikke alle, der endnu er endeligt bekræftet.

Her er de personer, vi med sikkerhed ved har mistet livet under skyderiet.

Xavier Lopez

Tiårige Xavier Lopez er blandt de dræbte. Det har hans familie bekræftet over for tv-stationen ABC. Han gik i fjerde klasse på Robb Elementary School.

Xavier Lopez

Makenna Elrod

Makenna Elrod var en tiårig pige, der også gik i fjerde klasse på Robb Elementary High. ABC talte efter skyderiet med pigens far, der var i tårer og ikke kunne finde sin datter. Hendes søster delte et billede på sociale medier, hvor hun søgte hjælp til at finde sin søster. Makenna Elrod er siden blevet bekræftet dræbt.

Makenna Elrod

Nevaeh Bravo

Nevaeh Bravos kusine var hurtigt ude at efterlyse sit familiemedlem på Twitter. Efterfølgende har både hun og hendes forældre bekræftet, at Nevaeh Bravo, der også gik i fjerde klasse på skolen, er blevet dræbt. Hendes fornavn er 'heaven' (himmel, red.) stavet bagfra.

Nevaeh Bravo

Uziyah Garcia

Uziyah Garcia, der også gik i fjerde klasse på skolen, blev også dræbt. Det har hans tante, Nikki Cross, bekræftet over for NBC News. Han blev ni år gammel.

Uziyah Garcia

Amerie Jo Garza

Hendes far, Angel Garza, har over for tv-stationen ABC bekræftet, at hans datter, Amerie Jo Garza, er blandt de dræbte. Hun fyldte ti år to uger før skyderiet.

- Tak til alle for jeres bønner og hjælp i forsøget på at finde min baby. Hun er blevet fundet. Min elskede flyver nu højt med englene deroppe. Lad være med at tage et sekund for givet. Kram din familie. Fortæl dem, at du elsker dem. Jeg elsker dig Amerie Jo, siger han til tv-stationen.

Amerie Jo Garza med sin far Angel Garza. Twitter

Eva Mireles

Den ene af de to lærere, der er blevet dræbt, er Eva Mireles. Hun underviste i fjerde klasse på Robb Elementary School. Hendes tante, Lydia Martinez Delgado siger til ABC News:

- Jeg er rasende over, at disse skyderier fortsætter. Disse børn er uskyldige. Rifler burde ikke være nemt tilgængelige for alle.

Eva Mireles

Irma Garcia

Den anden lærer, der indtil videre er bekræftet død, er Irma Garcia. Hun var i gang med at undervise på sit 23. år. Hendes nevø kalder hende en helt på Twitter og skriver, at hun døde, mens hun prøvede at beskytte børnene i klasselokalet.