19 døde i lejlighedsbrand i New York - heriblandt ni børn

En voldsom brand i en lejlighedsbygning i New York-bydelen Bronx i USA har søndag kostet 19 personer livet.

Det oplyser borgmester Eric Adams til CNN.

- Vi ved, at vi har 19 personer, der er bekræftet døde, samt adskillige andre, der er i kritisk tilstand, siger Eric Adams.

- Det her er et forfærdeligt og smertefuldt øjeblik for New York, og branden vil medføre smerte og fortvivlelse i vores by. Det her bliver en af de værste brande i vores historie.

Ifølge CNN og nyhedsbureauet AP er ni af de omkomne børn.

Foto: Scott Heins/Ritzau Scanpix

Foruden de mange døde er den foreløbige melding, at 32 personer er sendt på hospitalet med livstruende skader, og at i alt er 63 personer kommet til skade.

Flere hundrede brandfolk er rykket ud til storbranden, beretter AP.

Den brød ud omkring klokken 11 lokal tid og spredte sig snart fra anden og tredje etage af lejlighedskomplekset til alle 19 etager.

Foto: Scott Heins/Ritzau Scanpix

- Brandfolk fandt ofre på alle etager på trapperne, udtalte Daniel A. Nigro, chef for brandvæsenet i New York, tidligere.

Årsagen til branden er ukendt på nuværende tidspunkt. Man formoder dog ikke, at der er tale om en påsat brand, men efterforsker omstændighederne.

Foto: Scott Heins/Ritzau Scanpix

Råbte efter hjælp

En af beboerne i bygningen fortæller til New York Times, at hans lejlighed blev fyldt med røg på få sekunder.

- Vi forsøgte bare at få vejret, beretter 28-årige Wesley Patterson.

Han, hans kæreste og hendes bror åbnede et vindue for at få luft.

- Vær sød at hjælpe os, få os ud, råbte han til brandvæsenet.

Foto: Scott Heins/Ritzau Scanpix

Der gik ifølge Wesley Patterson nogle minutter, før han og hans familie endelig blev reddet ud af lejligheden af de travle brandfolk.

- Jeg er glad for, at vi slap ud i sikkerhed, men jeg fatter stadig ikke, at det er sket, siger den rystede beboer.