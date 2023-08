19 elever fanget i elevator: Flere besvimede

Det, der skulle være den perfekte start på et nyt studie, udviklede sig særdeles dramatisk for 19 nystartede elever på HTX ved TechCollege i Aalborg.

Natten til lørdag sad de fast i en elevator i omkring halvanden time. Det skriver TV2 Nord.

Syv af eleverne besvimede, inden elevatordøren blev åbnet klokken 03.

Beregnet til 10 personer

Til mediet fortæller uddannelsesdirektør Rikke Palmgren, at der er tale om, at alt for mange elever er gået ind i en elevator, der på ingen måde kunne holde til så højt et antal personer.

Hun slår samtidig fast, at oplevelsen ikke var decideret farlig for nogen elever.

Elevatoren var beregnet til 10 personer.

Elever og forældre er efterfølgende blevet indkaldt til møder både mandag og tirsdag i næste uge.