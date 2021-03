19 fængslet efter langt grundlovsforhør

I forbindelse med en større aktion blev 25 personer onsdag anholdt for omfattende hashsalg på Christiania under coronanedlukningen.

19 af dem blev efterfølgende fremstillet i et grundlovsforhør.

Grundlovsforhøret startede onsdag eftermiddag, men først lidt over midnat fandt grundlovsforhøret sin afslutning.

Retsmødet endte med, at alle 19 fremstillede blev varetægtsfængslet i 27 dage, oplyser politiinspektør Tommy Laursen torsdag morgen til Ekstra Bladet.

De i alt 25 anholdte menes ifølge politiet at stå bag omkring 8500 hashandler på Christiania. Handlen skulle have foregået under dække af at være en informationsskranke, der skule oplyse om restriktioner og opholdsforbud på Christiania.

I alt 28 adresser blev onsdag ransaget i forbindelse med anholdelserne, hvor der ifølge politiet blev fundet 'nogle kilo' narkotika.

