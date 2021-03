19 fængslet: Fandt penge, hash og smykker

19 personer er varetægtsfængslet efter, at politiet i går slog til imod den organiserede handel med hash ved Christiania.

Grundlovsforhørene tog sig begyndelse ved middagstid og sluttede kort efter midnat, fortæller Tommy Laursen, politiinspektør, Københavns Politi.

Det vides ikke, hvordan de 19 forholder sig til sigtelserne.

De i alt 25 anholdte menes ifølge politiet at stå bag omkring 8500 hashandler på Christiania. Handlen skulle have foregået under dække af at være en informationsskranke, der skule oplyse om restriktioner og opholdsforbud på Christiania.

Efter masse-anholdelse: Menneskemylder i retten

I forbindelse med aktionen fandt politiet sammenlagt 250.000 kr i kontanter samt lidt over to kilo hash, fortæller Tommy Lauersen.

Ud over penge og hash tog politiet også nogle smykker og andre værdigenstande med:

- Nogle af de anholdte har ikke fast arbejde i flere år, og dermed kan de ifølge beregninger ikke være kommet til lovligt i besiddelse af smykker til en sådan værdi, fortæller Tommy Laursen.

- Hvis man faktuelt ikke har haft fast indtægt i årevis, kan det så matche den livsstil og prisen på de effekter, der fundet, det er spørgsmålet, som vi nu skal have undersøgt, tilføjer han.

De fleste af de fængslede er gamle kendinge fra miljøet omkring den verdensberømte hashgade, Pusher Street.

For tiden er Christiania lukket på grund af fare for corona-smitte-spredning. Og dermed er også Pusher Street lukket land.

I stedet havde man åbnet et hashsalg ved en infobod, der ligger ved Den Grå Hal ud til Refshalevej bag Christiania. Dette hashsalg har politiet haft rettet efterforskning imod siden slutningen af januar.

Og det er dette hashsalg, de 19 personer mistænkes for at være del af.