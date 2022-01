20-årig anholdt i lufthavn - nu sigtet for drab

RETTEN I GLOSTRUP: Den 20-årige Ali Yildrim, som sammen med en anden har været efterlyst i en drabssag fra Brøndby, blev her til morgen fremstillet for en dommer med krav om fængsling.

Han er mistænkt i sagen om drabet i Brøndby Strand 28. december, hvor 22-årige Serdal Bas mistede livet.

Ali Yildrim blev anholdt søndag morgen i Københavns Lufthavn, da han vendte hjem fra til Danmark fra udlandet.

Serdal Bas forlovede, Melisa Cakmak, har delt følgende billede på sine sociale medier.

Han havde sorte Balenciaga-sneakers, sorte joggingbukser og en t-shirt af mærket Dsquared på, da han blev ført ind i retten med håndjern på. På hovedet havde han en Gucci kasket, som han tog af, før grundlovsforhøret gik i gang. Han fremstod spinkel af bygning og havde sort fuldskæg.

Den unge mand virkede rolig i retten og udbrød kun et enkelt irriteret, 'det ved jeg godt', da en advokat sagde til ham, at det kun var, når dommeren kom ind, at han behøvede at stå op i retslokalet.

Den 20-årige er nu sigtet for manddrab i forening og efter forudgående med den medsigtede Kenny Jensen.

De to var sammen i Hallingparken i Brøndby, hvor de mødte offeret, som forsøgte at flygte, mens Kenny Jensen ifølge sigtelsen trak et skydevåben og skød ham, så han blev ramt i hjerte og lunger, lød det i retten under oplæsningen af sigtelsen.

Begge de anholdte nægter sig skyldige.

Dørene ved grundlovsforhøret blev ukket af hensyn til efterforskningen. Ali Yildrims forsvarer anmodede desuden om navneforbud i sagen. Det blev afvist af dommeren blandt andet på baggrund af Ekstra Bladets protest med henvisning til, at han har været offentligt efterlyst i længere tid.

