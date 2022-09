20-årig dømt for bombetrusler mod skole

Torsdag blev en 20-årig mand idømt en behandlingsdom for at sende bombetrusler til byretten og sin skole i Aarhus

En 20-årig mand er torsdag ved Retten i Aarhus idømt ambulant psykiatrisk behandling for at have sendt e-mails med bombetrusler, både mod sin egen skole og mod Retten i Aarhus.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden havde i januar sendt flere bombetrusler til medarbejderne på skolen i Aarhus, og i februar truede han også med at sprænge byretten i luften. Herefter meldte han sig selv til politiet og blev varetægtsfængslet på en psykiatrisk afdeling.

'Det er en trist sag, som mange personer er blevet berørt af, og med baggrund i de psykiatriske undersøgelser af den 20-årige er jeg tilfreds med, at han nu er blevet idømt behandling', siger anklagerfuldmægtig Henriette Laxy.

Besiddelse af hash

Det er Kriminalforsorgen, der fører tilsyn under den psykiatriske behandling, og der er mulighed for indlæggelse, fremgår det.

Ud over bombetruslerne er den 20-årige også dømt for besiddelse af hash og for uberettiget at have brugt en anden elevs login til intranettet på skolen.

Den 20-årige mand tog torsdag imod dommen, fremgår det af pressemeddelelsen.