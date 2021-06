20-årig dømt for stribevis af voldtægter og dødstrusler

'Jeg voldtager din mor og kører hende ned'. 'Din mormor kommer til at dø i en bilbrand'. 'Jeg vil slå dig ihjel, hvis ikke du har sex med mig'.

Det er blot nogle af de mange trusler, som en 20-årig mand af iransk herkomst torsdag er dømt for ved Retten på Frederiksberg.

Og selv om truslerne i deres ordlyd er grove, så er de dog kun en mindre del af sagen mod manden, som også er fundet skyldig i flere voldtægter.

Den 20-årige begraver ansigtet i hænderne, da dommeren læser dommen op: Fem års fængsel og en advarsel om udvisning fra Danmark, lyder straffen.

Han anker på stedet dommen til Østre Landsret. Han vil frifindes.

Truslerne gik ud over 21 piger i alderen 13-18 år. Målet med truslerne var forskellige. Nogle af pigerne skulle sende ham penge, andre nøgenbilleder, og andre igen skulle have sex med ham.

Men de fleste af truslerne var dødstrusler imod enten pigerne eller deres familie. Truslerne faldt hovedsageligt via det sociale medie Snapchat fra en profil.

'Du kommer ikke levende ud af mine hænder din klamme luder!!', lyder en af de mange beskeder.

Den 20-årige er også dømt for at have voldtaget den ene af pigerne fire gange, og for at have bedt hende om at overføre mere end 70.000 kroner til ham. Han blev også dømt for et forsøg på voldtægt imod en anden pige.

Han har nægtet sig skyldig under hele sagen og fastholdt, at han selv havde fået trusler og var blevet afpresset af manden bag snapchatprofilen.

Retten har dog givet senioranklager Søren Harbo ret i hans påstand om, at det er den 20-årige, der står bag.

Anklageren ville have den 20-årige idømt seks års fængsel, men retten landede altså på fem. Forsvareren har ment, at han skulle frifindes fuldstændigt.

Den 20-årige er født i Danmark men af iransk herkomst, så anklageren ville også have ham udvist. Men retten har vurderet, at en advarsel om udvisning var at foretrække.

Søren Harbo fortæller efter retsmødet, at anklagemyndigheden er tilfreds med dommen.

- Det er en hård straf for meget grov kriminalitet, siger han.

Da den 20-årige har anket dommen, skal sagen nu prøves ved landsretten på et senere tidspunkt.

Retten har bestemt, at den 20-årige frem til landsrettens afgørelse af sagen skal være beskyttet af et navneforbud. Det er derfor indtil videre forbudt at røbe hans identitet.