En 20-årig drabssigtet mand blev sidste år idømt psykiatrisk behandling for vold og trusler mod 18-årig pige

For abonnenter

En 20-årig mand, som sidder fængslet for 27. februar at have kvalt og dræbt en 39-årig kvinde på en psykiatrisk afdeling på Oringe i Vordingborg, blev i marts sidste år erklæret sindssyg med træk, som ligner skizofreni.