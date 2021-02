20-årig dræbt i trafikulykke

En ung mand mistede natten til lørdag livet ved en tragisk ulykke i Thy.

Det skriver Nordjyske.

Trafikulykken skete på Aalborgvej i Vesløs omkring klokken 04.27, hvor politiet modtog anmeldelsen.

Her kom en 29-årig mand kørende i sin bil og ramte den 20-årige, som var midt på vejen.

- Bilisten havde ikke en chance for at undgå påkørslen, siger vagtchef Jesper Brøndum fra Midt- og Vestjyllands Politi til Nordjyske.

Vagtchefen fortæller også til mediet, at ulykken skete i forbindelse med, at bilisten blændede ned for en modkørende. Efter han blændede op igen, stod den 20-årige foran ham på vejen.

Der ikke er noget, der indikerer, at den 29-årige bilist skulle være påvirket af alkohol, men begge parter er testet som følge af ren rutine.

Der har været en bilinspektør på ulykkesstedet for at lave undersøgelser, og den 29-åriges bil er også hentet til inspektion for at få klarhed over ulykken.

De pårørende er underrettet.

Ifølge Ritzau var den 20-årige på vej hjem fra en fest på cykel, hvor han skulle køre sin familie i møde. Politiet kan ikke sige noget om, hvorvidt den 20-årige er væltet før påkørslen eller ej.

