20-årig dræbt: Nu har betjent sagt op

Den 20-årige sorte mand Daunte Wright blev søndag skudt af en politibetjent, da han blev standset for en trafikforseelse i byen Brooklyn center i delstaten Minneapolis. Han afgik efterfølgende ved døden.

Tirsdag har den 26-årige betjent ved navn Kim Potter sagt sin stilling op. Det skriver AP.

Kim Potter ville angiveligt have brugt sin strømpistol, men endte med at trække sin pistol og skyde den 20-årige mand.

Daunte Wrights død har sat gang i endnu en bølge af voldsomme demonstrationer i Minneapolis, som også er den stat, hvor George Floyd i 2020 døde under en anholdelse.

Kun 16 kilometer fra det sted, hvor den 20-årige blev skudt, kører retssagen i øjeblikket mod politibetjenten Derek Chauvin, som er anklaget for drabet på George Floyd. Det har i sig selv medført mange demonstrationer det seneste stykke tid.

Jeg taser dig

Den 20-årige mand sad i bilen med sin kæreste, da de blev stoppet af en patrulje for en trafikforseelse.

En video offentliggjort fra den pågældende betjents bodycam, et kropsbårent kamera benyttet af amerikanske betjente, viser, at to betjente stod ved bilen, da den tredje, kvindelige betjent går hen imod dem.

På videoen, som ses fra den kvindelige betjents synspunkt, ser man hende nærme sig bilen. Da manden kaster sig ind i bilen, råber hun 'jeg taser dig (bruger strømpistolen, red.), jeg taser dig' gentagne gange.

I hånden holder hun dog en pistol og ikke en strømpistol, og da hun trykker på aftrækkeren, udbryder den kvindelige betjent: 'Oh shit, I shot him (shit, jeg skød ham, red.).

Artiklen fortsætter under billedet ...

Under søndagens potester hoppede demonstranter på politibiler. Foto: Kerem Yucel/Ritzau Scanpix

Demonstrationer og udgangsforbud

Ifølge Reuters samledes store grupper af demonstranter søndag foran Brooklyn Centers politistation, hvor det stod op med røg, da betjente affyrede gummikugler og tåregas mod demonstranterne, som svarede igen ved at kaste skrald og vandflasker mod politiet.

En anden gruppe demonstranter brød angiveligt ind i en større mængde butikker i et indkøbscenter og røvede nogle af dem.

Søndag og mandag har der været indført udgangsforbud i delstaten for at holde situationen under kontrol.