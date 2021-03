20-årig fængslet for fakkelkast mod politiet

Erkender at have deltaget i voldsom Men In Black-demonstration, men nægter forsøg på grov vold

En 20-årig mand er torsdag i Dommervagten i København blevet varetægtsfængslet i fire uger sigtet for forsøg på grov vold mod politiet under en Men In Black-demonstration på Rådhuspladsen 9. januar.

Den 20-årige, der nægter sig skyldig, er sigtet for at have kastet ikke under fire antændte fakler i retning mod uniformerede betjente på Frederiksberggade.

Manden er blevet anholdt, efter han er blevet genkendt på videooptagelser, som betjente har optaget under urolighederne. Demonstrationen 9. januar var arrangeret af bevægelsen Men In Black, og den udviklede sig voldsomt. Det resulterede blandt andet i uroligheder på Rådhuspladsen.

Det fik også politiet til at opløse demonstrationen, som efterhånden spredte sig til andre dele af indre by.

- Vi har opløst demonstrationen. På et tidspunkt var den ikke meningsbefordrende mere, som man kalder det, fortalte Rasmus Agerskov Schultz, politiinspektør ved Københavns Politi, dengang til Ekstra Bladet.

- Den går mere ud på ballade, og så går vi ind opløser demonstrationen. Det er ikke at betragte som en demonstration længere.

Genkendte sig selv på video

I dommervagten viste politiets anklager optagelser fra videoen. Her erkendte den 20-årige, at det var ham, der var på optagelserne, og at det var ham, der kastede de fire fakler. Han nægtede dog, at han kastede faklerne i retning af Frederiksberggade, hvor betjentene opholdt sig. Desuden bedyrede han, at han på ingen måde ønskede at skade politifolk. Den 20-årige fortalte videre, at han kastede faklerne, fordi han var blevet grebet af stemningen på stedet.

Af sigtelsen fremgår det videre, at den 20-årige ved sin tilstedeværelse, sine tilråb og sin adfærd deltog i og tilskyndede andre til lignende overfald med kast af kanonslag, fyrværkeri, dåser, sten, fakler, cykler og flasker.

Ud over politiets videooptagelser har efterforskerne fundet en 10 minutters videooptagelse fra demonstrationen på mandens mobiltelefon.

Den 20-årige er blevet varetægtsfængslet i 27 dage. Han besluttede at kære fængslingskendelsen til landsretten.

Flere anholdt under demonstrationer