20-årig mand kendt skyldig i drab på sin far

En mand på nu 21 år er blevet kendt skyldig i at have dræbt sin far i Hjørring. Han brugte en hammer.

Et nævningeting i Retten i Hjørring har afsagt kendelse i sagen fredag, skriver nordjyske.dk og BT.

Under sagen har den tiltalte tilstået, at han slog sin 53-årige far med hammeren og derefter strammede et bælte om hans hals. Men han har hævdet, at der var tale om nødværge.

Den påstand afvises dog af retten.

Forbrydelsen skete først på aftenen 24. juli sidste år. Fire dage senere blev sønnen anholdt og sigtet.

Han har forklaret, at faren angreb ham, fordi han havde fundet en joint og noget kokain i hans lomme, skriver nordjyske.dk.

Men nævninger og dommere afviser altså, at han handlede i nødværge, da han med hammeren slog faren i hovedet 14 gange og bagefter strammede bæltet om farens hals.

I næste uge falder afgørelse om straffen.