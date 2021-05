20-årig mand sigtes for at lokke drabsofre til Kalundborg

En 20-årig mand, der onsdag blev anholdt i forbindelse med dobbeltdrabet i Kalundborg sidste år, er blevet varetægtsfængslet ind til foreløbigt 15. juni.

Det har en dommer i Retten i Holbæk besluttet i et grundlovsforhør torsdag, fortæller anklager Anja Liin.

Sigtelsen blev læst op ved grundlovsforhøret, der ellers blev holdt for lukkede døre. Den 20-årige er sigtet for medvirken til drabet ved at have deltaget i planlægningen.

- Han har deltaget i planlægningen og rekognosceringen, og det er ham, der har lokket de afdøde til Kalundborg, siger Anja Liin og tilføjer:

- Han nægtede sig skyldig og ønskede ikke at udtale sig.

I forvejen er fem sigtet i sagen.

Dobbeltdrabet fandt sted 17. november sidste år på parkeringspladsen foran supermarkedet Meny på Nørre Allé i Kalundborg.

Her blev to mænd dræbt af skud, mens en tredje blev ramt af flere skud. Den hårdt sårede mand overlevede og kunne efter ti dages behandling på sygehus udskrives.

Politiet fik anmeldelsen om skyderiet klokken 18.12. Omkring 15 minutter senere kom en anmeldelse om, at en brændende bil holdt på Eskebjergvej nogle kilometer øst for Kalundborg.

Men en anden bil har også haft politiets interesse. En hvid Audi A4 Avant stationcar med stjålne norske nummerplader blev fundet på Engvej omkring gerningstidspunktet og beslaglagt.

I april offentliggjorde politiet billeder af bilen og en video af en af gerningsmændene. Det gav flere henvendelser fra offentligheden, som har hjulpet politiet i efterforskningen.

Ofrene for skyderiet var tre mænd i starten af 20'erne fra Storkøbenhavn.

De fire mænd, der allerede er varetægtsfængslet, er også i begyndelsen af 20'erne og fra Storkøbenhavn. Den 20-årige der blev anholdt onsdag, er fra Kalundborg. Han vil torsdag blive fremstillet i grundlovsforhør.

Desuden er endnu en mand som nævnt varetægtsfængslet in absentia.

Det vil sige, at han er på fri fod, men at en dommer har vurderet, at mistanken mod ham er stærk nok til, at han vil kunne fængsles. Det giver blandt andet politiet mulighed for at efterlyse ham internationalt.

Selv om seks mænd nu er mistænkt i forbindelse med dobbeltdrabet, afviser politiet ikke, at der vil ske flere anholdelser i sagen.

Den 20-årige mand overvejer, om han vil kære kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten.