20-årig motorcyklist død efter ulykke

En ung motorcyklist er afgået ved døden efter en ulykke i Esbjerg tirsdag eftermiddag. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Ulykken skete i krydset ved Sædding Strandvej og Gudenåvej, hvor den 20-årige mand, som er fra Esbjerg-området, blev påkørt af en bilist. Han blev alvorligt kvæstet og er i nat afgået ved døden, oplyser politiet.

Hans pårørende er underrettet.

Føreren af bilen, en 42-årig mand fra Esbjerg, er umiddelbart ikke kommet til skade.

Politiet modtog anmeldelsen om ulykken klokken 17.00 tirsdag, og det er endnu ikke klarlagt, hvad der fik ulykken til at ske. Hverken bilist eller motorcyklist formodes at have været påvirket under kørslen, oplyste politiet tirsdag aften.

En bilinspektør blev kaldt til for at undersøge ulykkesstedet og de involverede køretøjer.