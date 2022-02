20-årig tævet ihjel: ’Hent Tobias eller vi kidnapper din søn’

- Hent Tobias eller vi kidnapper din søn.

Sådan lød den umisforståelige kommando til en 30-årig mand, som sammen med tre medtiltalte netop nu sidder på anklagebænken i et nævningeting ved Retten i Horsens.

De fire er tiltalt for at have forvoldt eller i forening at have forvoldt 20-årige Tobias Jødals grusomme død, efter han på en adresse i Sølvgade i Horsens 11. maj i fjor blev slået dybt bevidstløs af en af de tiltalte, en 25-årig mand.

Slaget var så kraftigt, at Tobias Jødal blev slynget ind mod den 25-åriges bil og derefter røg ned i asfalten. Derved fik den 20-årige alvorlige skader i baghovedet. Og i hjernen.

Ved dagens retsmøde, som er det første af i alt fem, er afhøringerne onsdag middag nået til den anden af de fire tiltalte.

Kniv mod struben

Den 30-årige mand forklarer, at han ikke havde andet valg end at deltage i det, der skulle ende i en grusom og tragisk skæbne for Tobias Jødal.

- Jeg får holdt en kniv op mod halsen og får at vide, at jeg først skal udlevere min mobiltelefon. Og så skal jeg sørge for at få Tobias til at komme ud til bilen. Ellers vil de kidnappe min søn, lød det fra den 30-årige under afhøringen.

- Jeg ville ikke være med til det dér, men jeg havde ikke andet valg. Og da jeg først var inde i bilen, kunne jeg ikke komme ud igen, for der var børnesikring på. Jeg måtte gøre, som jeg fik besked på, sagde han.

Han udpeger den 25-årige og en 22-årig tiltalt som dem, der tvang ham til at lokke Tobias Jødal med ud til den store sorte BMW X5, som de fire tiltalte var ankommet til Horsens i efter en køretur fra Vejle.

- En trussel mod min søn er det værste. Jeg havde ikke andet valg. Jeg regnede jo heller ikke med, at Tobias skulle have tæsk. Jeg troede bare, at han skulle med ind i bilen, sagde den 30-årige.

Skulle bare afvikle gæld

20-årige Tobias Jødal, som efter det voldsomme overfald blev erklæret klinisk død og efter seks døgn i respirator måtte opgive livet, havde forinden aftalt med den 30-årige, at denne skulle afvikle sin gæld på 800 kroner til Tobias.

Derfor skulle de to mødes.

Men i stedet for at få sine 800 kroner, endte den 20-årige horsensianer altså med at blive offer for et grufuldt overfald og angrebet med peberspray og i dybt bevidstløs tilstand derefter blive smidt ind i bagagerummet i den store BMW.

I panik kørte de fire tiltalte med den 25-årige mand bag rattet væk fra gerningsstedet i Sølvgade i høj fart.

Bilen forulykkede kort efter, da han mistede herredømmet over bilen, som ramte en stor sten på Nørretorv i hjertet af Horsens.

Tobias efterladt hjælpeløs

De fire flygtede fra stedet til fods. Og lod Tobias Jødal ligge hjælpeløs og gispende efter vejret tilbage i bagagerummet.

De nægter sig alle skyldige i vold med døden til følge. En paragraf i straffeloven, der kan give op til 10 års fængsel.

Ekstra Bladet følger fortsat sagen i Retten i Horsens.