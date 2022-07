20-årig undgår udvisning for dødskørsel med 100 kilometer i timen

Det koster en nu 20-årig mand tre år og ni måneders fængsel, at han en juninat sidste år kørte med mindst 100 kilometer i timen ind i krydset mellem Borups Allé og Mågevej.

I krydset ramte han en 21-årig mand, der var på vej hjem fra fest med tre venner. Manden døde på stedet af sine voldsomme kvæstelser.

Trods den lange fængselsstraf undgår den 20-årige mand at blive udvist af landet. Det gik anklagemyndigheden ellers efter. I stedet fik den dømte en advarsel.

- Betingelserne i Udlændingeloven for udvisning er opfyldt. Men vi har fundet, at det ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser at udvise dig, sagde retsformand Louise Falkenberg til den dømte.

- Straffen du er idømt - selv om den er langvarig - er relateret til uagtsomhed, og du er ikke tidligere straffet. Men når betingelserne er opfyldt, skal du have en advarsel. Det er reglerne, sagde hun.

Fra den 20-åriges pårørende lød der høje, lettelsens suk, da retsformanden meddelte, at han slap med en advarsel om udvisning. Udbruddene blev fulgt op af tårer og lange kram.

Foto: Kenneth Meyer

I den anden ende af retslokalet blev beskeden modtaget med stille gråd blandt den afdødes pårørende.

Den 20-årige selv måtte tørre tårer væk med et lommetørklæde, og han sendte små, forsigtige smil til sin familie.

I begrundelsen for en fængselsstraf på knap fire år, lød det, at retten har lagt vægt på retspraksis og de konkrete omstændigheder. Sidste år vedtog Folketinget den såkaldte vanvidspakke.

Den har skruet straffen for vanvidskørsel gevaldigt i vejret, da den betyder, at straffen skal forhøjes med 150 procent i forhold til tidligere.

Den dømte var 19 år, da han natten til den 20. juni sad bag rattet i en lejet Mercedes. Ulykken skete nær Bispeengbuen klokken 01.20, da han kørte om kap med en anden bil.

På stedet må man køre maksimalt 60 kilometer i timen, men den 20-årige kørte meget hurtigere, lød det i skyldkendelsen tidligere onsdag.

- Retten har fundet det bevist, at tiltalte kørte kapkørsel med en hastighed på op mod 145 kilometer i timen. Hastigheden ved påkørslen var mindst 100 kilometer i timen, men sandsynligvis op mod 112 kilometer i timen, sagde retsformand Louise Falkenberg, da hun læste begrundelsen for kendelsen op.

Foruden fængselsstraf og betinget udvisning er han blevet frakendt kørekortet i fem år.

Den 20-årige, der ved domsafsigelsen var iført mørkt jakkesæt, hvid skjorte og havde en del af sit mørke hår samlet i en elastik, har sammen med sin forsvarer udbedt sig betænkningstid i forhold til anke.

Det betyder, at han har to uger til at beslutte sig for, om han vil have landsrettens syn på sagen. Samme tidsfrist har anklagemyndigheden.

